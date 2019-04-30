Стоит сохранять настороженный настрой касательно перспектив российской валюты - FxPro

"Курс российской валюты в понедельник подрос: пара USD/RUB закрыла вчерашнюю сессию падением на 27 копеек (до 64,46), а EUR/RUB потеряла 9 копеек (до 72,08). Причина повышения курса кроется в ситуации на американском рынке. Так, индекс S&P500 в начале недели дошел до исторических максимумов, а нефть притормозила свое снижение, остановившись у $71 за баррель. Для рубля отсутствие новостей по Brent - уже хорошая новость. Тем не менее, стоит сохранять настороженный настрой касательно перспектив российской валюты. Продолжается распродажа аргентинского песо и турецкой лиры, что ухудшает настроения относительно всего класса активов развивающихся рынков, включая рубль. "Масла в огонь подливают" недавно опубликованные данные PMI производственного сектора Китая, которые показали спад активности, близкий к уровням рецессии. Схожая ситуация наблюдается и по России, где отмечается падение производственного индекса с 52,8 до 51,8. В обоих случаях показатели остаются выше минимальных значений старта года, однако разворот тенденции заставляет с осторожностью оценивать экономические перспективы развивающихся рынков. Сложно с точностью предсказать, в какой именно момент проблемы на рынках Турции и Аргентины перекинутся на весь сектор. Тем не менее, тот факт, что рубль резко прибавлял весь первый квартал, делает его уязвимым перед коррекционным откатом, который нередко наблюдается на рынках в мае", - комментирует ситуацию финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.