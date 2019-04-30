Сейчас нет причин как для сильного снижения котировок Brent, так и для их мощного роста - БКС

"На рынке нефти тем временем приостановилась волна распродаж. Ключевым событием мая станет полный запрет со стороны США на поставки нефти из Ирана. Это способно привести к продолжению снижения экспорта из страны. С мирового рынка может исчезнуть до 800 тыс. б/с. Вкупе с падающей добычей в Венесуэле этот фактор не должен позволить котировкам фьючерсов Brent показать мощную волну снижения. В то же время и сильного роста котировок мы в ближайшей перспективе также не ждем. Страны ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, могут нарастить добычу, заместив тем самым выпадающие объемы. Кроме того, постепенно в цену может начать закладываться сценарий частичной отмены коллективного соглашения стран ОПЕК+ по сокращению добычи в июне. В результате мы получаем расклад, когда нет причин как для сильного снижения котировок Brent, так и для их мощного роста. Локальные максимумы мы ранее уже показали около $75 - движения выше в ближайшей перспективе не ждем. Снизу же технический откат может быть ограничен областью $68-70", - комментирует ситуацию на рынке нефти начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.