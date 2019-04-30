.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / К концу сессии, при отсутствии положительных драйверов, на рынке акций не исключена фиксация прибыли - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 апреля 2019 года 10:15
К концу сессии, при отсутствии положительных драйверов, на рынке акций не исключена фиксация прибыли - ИК "Велес Капитал"
"Индексы Мосбиржи и РТС, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершили торги понедельника небольшим ростом, продолжив отступление от важных краткосрочных поддержек 2560 и 1250 пунктов соответственно, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Утром вторника некоторое ухудшение внешнего фона, однако, может вернуть индексы к указанным уровням. Рубль накануне укрепился против доллара и евро, чему во многом способствовала слабость американской валюты на мировых рынках. Пара доллар/рубль отступила от сопротивления 65 руб и завершила день ниже 64,50 руб. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 72,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого может спровоцировать рост к 73 руб. Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти умеренный минус, корректируясь после повышения накануне ввиду некоторого ухудшения внешнего фона. Обстановка на мировых площадках в целом остается скорее нейтральной, что будет сдерживать инвесторов от активных действий в течение дня. К концу сессии, при отсутствии положительных драйверов, не исключена фиксация прибыли ввиду близости майских праздников", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
.
30 апреля 2019 года 14:56
Требования США ввести полное эмбарго на иранскую нефть остаются главным драйвером котировок "черного золота", указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Нефть полностью растеряла рост предыдущей недели после того, как президент... читать дальше
.30 апреля 2019 года 14:08
Почти половина компаний из индекса S&P 500 уже опубликовали отчетность за I квартал 2019 года, и большая часть из них оказалась позитивной, указывает аналитик фондового рынка развивающихся стран Julius Baer Мэтью Рахтер. На фоне пессимистичных ожиданий в начале сезона отчетности большинство... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:37
"EUR/USD прибавила около 40 пунктов в понедельник, что привело график к 1,180. На старте торгов в Европе пара вплотную подошла к отметке 1,1200. Бывший сильный уровень поддержки теперь вполне рискует обернуться не менее прочным сопротивлением, усиливая давление на евро. Среди макроэкономических... читать дальше
.30 апреля 2019 года 11:04
"Цены на нефть в ходе утренних торгов демонстрируют попытки роста. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $72/bbl, контракты на WTI – $63,6/bbl. Инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ в отношении действующей сделки по сокращению нефтедобычи после того, как США решили не продлевать... читать дальше
.30 апреля 2019 года 10:27
"На рынке нефти тем временем приостановилась волна распродаж. Ключевым событием мая станет полный запрет со стороны США на поставки нефти из Ирана. Это способно привести к продолжению снижения экспорта из страны. С мирового рынка может исчезнуть до 800 тыс. б/с. Вкупе с падающей добычей в... читать дальше
.30 апреля 2019 года 09:39
"На рынке нефти ждем 2 мая, когда должна полностью прекратиться закупка нефти у Ирана. Похоже, что Штаты не будут продлевать "разрешение" ряду стран на покупку "черного золота" у Исламской Республики. На мораторий мог бы наплевать Китай, подав пример всем остальным, но власти Поднебесной не... читать дальше
.30 апреля 2019 года 09:34
Американские фондовые индексы завершили с небольшим ростом торги в понедельник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник. читать дальше
.29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного... читать дальше
.29 апреля 2019 года 14:48
"Предыдущую сессию нефть закончила вблизи недельных минимумов, понеся большие потери. Сегодня утром котировки консолидировались и в начале российской сессии даже пытались расти, но затем возобновили снижение, переписав двухнедельные минимумы. Сейчас нефть пытается скорректироваться, Brent... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.