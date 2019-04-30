К концу сессии, при отсутствии положительных драйверов, на рынке акций не исключена фиксация прибыли - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершили торги понедельника небольшим ростом, продолжив отступление от важных краткосрочных поддержек 2560 и 1250 пунктов соответственно, у которых расположены средние полосы Боллинджера дневных графиков. Утром вторника некоторое ухудшение внешнего фона, однако, может вернуть индексы к указанным уровням. Рубль накануне укрепился против доллара и евро, чему во многом способствовала слабость американской валюты на мировых рынках. Пара доллар/рубль отступила от сопротивления 65 руб и завершила день ниже 64,50 руб. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 72,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которого может спровоцировать рост к 73 руб. Утром российские фондовые индексы и рубль могут выйти умеренный минус, корректируясь после повышения накануне ввиду некоторого ухудшения внешнего фона. Обстановка на мировых площадках в целом остается скорее нейтральной, что будет сдерживать инвесторов от активных действий в течение дня. К концу сессии, при отсутствии положительных драйверов, не исключена фиксация прибыли ввиду близости майских праздников", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.