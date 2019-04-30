Самые высокие ближайшие дивидендные выплаты предлагают финансовый и металлургический сектор - ITI Capital

"По мнению наших аналитиков, корзина из пяти бумаг с наибольшей дивидендной доходностью на горизонте до конца июня 2019 г. (закрытие реестров с 6 мая по 19 июня) является привлекательной для покупки. Самые высокие ближайшие дивидендные выплаты предлагают финансовый и металлургический сектор: бумаги Сбербанк, Банк Санкт-Петербург и Московская биржа обеспечивают хорошую дивидендную доходность по итогам года, а по акциям НЛМК и Северстали сейчас можно получить сопоставимые по доходности полугодовые дивиденды (за 4К18 и 1К19). Обратите внимание, что приобрести акции НЛМК для получения дивидендов за 4К18 нужно не позднее 2 мая 2019 г. (дата закрытия реестра - 6 мая)", - указывает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding