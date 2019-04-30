Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле опустился до 51,8 с 52,8 пункта в марте - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2019 года опустился до 51,8 пункта с 52,8 пункта в марте, согласно исследованию IHS Markit.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Объемы производства в обрабатывающих секторах РФ в апреле росли уверенными темпами, хотя и несколько замедлились с марта, отмечается в исследовании. Рост произошел на фоне увеличения объемов новых заказов и усиления спроса со стороны клиентов. Производственный рост оказался вторым максимальным с января 2018 года.

Темпы роста новых заказов замедлились с марта, но остались выше тренда серии. Последнему росту способствовали привлечение новых клиентов и повышение спроса. В то же время рост новых экспортных заказов не изменился с марта.

Между тем, как следует из отчета, усиление спроса не привело к росту рабочих мест, так как занятость сократилась во второй раз за последние четыре месяца в связи с увольнениями и повышением эффективности производства. Сокращение незавершенных заказов произошло двадцатый месяц подряд.

Согласно данным пресс-релиза, деловые ожидания участников опроса оказались вторыми максимальными с мая 2013 года. Компании сообщали, что привлечение новых клиентов и разработки новых видов продукции укрепили оптимистичные настроения относительно роста объемов производства в следующем году. "Участники исследования остались оптимистичными относительно роста объемов производства в ближайшие 12 месяцев, несмотря на прогнозы замедления в 2019 году. В настоящее время IHS Markit ожидает, что промышленное производство вырастет на 2% в 2019 году по сравнению с 2,9% в 2018 году и в основном будет обусловлено добычей нефти и газа", - отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Инфляция затрат снизилась в апреле, и все меньшее число участников исследования связывали рост закупочных цен с повышением НДС в январе. Увеличение бремени затрат было самым медленным с марта 2018 года. Темпы роста отпускных цен замедлились до четырехмесячного минимума.

Более медленный рост затрат не привел к усилению закупочной активности в обрабатывающих отраслях РФ. Рост сырьевых закупок был лишь незначительным, поскольку компании использовали в производстве существующие запасы. Запасы готовой продукции, наоборот, увеличились впервые с октября прошлого года