Вероятность укрепления рубля до 64 за доллар и 71,5 за евро остаётся высокой - "Открытие Брокер"

"Рубль провёл достаточно удачный день. Во-первых, нефть перестала падать и пыталась частично компенсировать потери минувшей пятницы. Во-вторых, ЦБ РФ ожидает, что в II-III квартале могут сформироваться условия для смягчения денежной политики. Подобные прогнозы ЦБ РФ являются прямым сигналом для спекулянтов, которые работают в рамках стратегии "carry trade". Соответственно, спрос на ОФЗ будет оставаться достаточно высоким, что будет оказывать поддержку российской валюте, вероятность укрепления которой до 64 за доллар и 71,5 за евро остаётся высокой", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.