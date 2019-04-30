Смотрим на нефть позитивно - Алор Брокер

"На рынке нефти ждем 2 мая, когда должна полностью прекратиться закупка нефти у Ирана. Похоже, что Штаты не будут продлевать "разрешение" ряду стран на покупку "черного золота" у Исламской Республики. На мораторий мог бы наплевать Китай, подав пример всем остальным, но власти Поднебесной не отважатся на конфликт с США сейчас, пока не подписано торговое соглашение. Поэтому остается открытым вопрос, будет ли Саудовская Аравия и ОАЭ замещать выбывающие с мирового рынка объемы. Мы смотрим на нефть позитивно и считаем, что котировки (как минимум) еще хотя бы раз должны подойти к отметке 75 долларов за баррель. Снижение же сырья при неблагоприятных факторах ограничено уровнем 70 долларов за баррель", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.