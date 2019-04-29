В краткосрочной перспективе цены на нефть могут подойти ближе к отметке $80/барр. - Альфа-банк

"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия приостановили импорт нефти по трубопроводу “Дружба” в связи с проблемами качества, усложняет всю картину. В результате цены на нефть могут расти. С другой стороны, ралли цен на нефть в конце неделе выдохлось, однако требование Дональда Трампа к ОПЕК нарастить добычу, чтобы восполнить нефтяной дефицит, который появится в результате иранских санкций, может стимулировать дальнейший рост цен на нефть. В целом в среднесрочной перспективе мы считаем, что цены на нефть могут расти, и не в последнюю очередь потому, что Саудовская Аравия сильно хочет сохранить цену на нефть высокой на фоне планов Aramco провести дебютный выпуск облигаций на сумму $15 млрд. При текущей конъюнктуре цены на нефть (Brent) могут намного превысить $70/барр., и в краткосрочной перспективе они могут подойти ближе к отметке $80/барр.", - прогнозируют эксперты Альфа-банка.