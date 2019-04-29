Поддержка со стороны долгового рынка стабилизирует рубль - БКС

"В понедельник курс рубля формируется вблизи уровня 64,5. Умеренная коррекция в нефти Brent к $72 за баррель компенсируется для рублевого актива возросшим интересом инвесторов к отечественному долговому рынку, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер"

Сергей Дейнека. - Индекс российских гособлигаций RGBI в понедельник преодолел отметку 137,2, демонстрируя укрепление к уровням, соответствующим середине апреля 2019 года. Спрос инвесторов на ОФЗ восстанавливается на фоне смягчения риторики Банка России, допустившего возможность снижения ключевой ставки во II-III квартале текущего года. Кроме того, наблюдается некоторое снижение уровня опасений среди инвесторов относительно перспектив активизации санкционного давления США на РФ как по линии Украины, так и по венесуэльской проблематике. Общий уровень глобального риск-аппетита сохраняется умеренным, его в основном продолжают формировать ожидания заключения торгового соглашения между США и КНР. При этом инвесторов продолжает беспокоить динамика валют Турции и Аргентины, так как усиление девальвационных тенденций в лире и песо потенциально может повлечь за собой кризисную ситуацию на развивающихся рынках. Коррекция на рынке нефти, по нашему мнению, носит локальный характер - фундаментально действие сделки ОПЕК+, высокий сезонный спрос и геополитика (Венесуэла, Иран, Ливия) продолжат формировать котировки черного золота выше $70, оказывая поддержку российской валюте. С учетом завершения налогового периода и пониженной активности в преддверии длинных майских праздников мы не ждем существенных изменений в паре рубль-доллар в краткосрочной перспективе, ожидаемый диапазон для движения курса рубля - 64,2-65".