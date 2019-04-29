Российский рынок акций, скорее всего, сохранит режим консолидации - "Открытие Брокер"

"Фьючерсы на основные индексы США торговались в незначительном минусе перед стартом торгов. Однако день может сложиться достаточно позитивно. Anadarko Petroleum планирует возобновить переговоры о продаже компании с Occidental Petroleum. Бумаги Boeing могут быть вновь под давлением на фоне публикации Wall Street Journal, что производитель самолётов не предупредил Southwest Airlines о проблемах с датчиками, когда осуществлял поставки B737 Max8. Цены личного потребления выросли в марте на 1,5% по сравнению с 1,3% в феврале, но Core PCE замедлил рост до 1,6% с 1,7% в феврале. Расходы американцев выросли за март на 0,9% после нулевого изменения в феврале. Сбережения упали до 6,5% в марте с 7,3% в феврале. После выхода статистики фьючерсы на американские индексы немного поправили своё положение, доллар сохранил свои позиции, а вот доходности по американским казначейским обязательствам перестали расти. Инфляция всё ещё остаётся низкой, чтобы у ФРС были непосредственные поводы для повышения ставки. Российский рынок акций, скорее всего, сохранит режим консолидации. Рубль продолжает укрепляться на фоне разности ставок. После пятничного провала нефть пытается корректироваться вверх", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.