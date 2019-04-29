Осторожность инвесторов в преддверии майских праздников не позволит рублю продемонстрировать ощутимое укрепление - Sberbank CIB

"На прошедшей неделе рубль двигался в общем потоке с валютами развивающихся стран: индекс доллара вырос на 0,6%, индекс валют развивающихся рынков потерял 1,1%, рубль ослаб к доллару на 1,2%. Отношение инвесторов ко всей группе валют развивающихся рынков остается в текущем моменте основным фактором, влияющим на динамику российской валюты. При этом осторожность инвесторов в преддверии продолжительных майских праздников не позволит рублю продемонстрировать ощутимое укрепление в сторону 63 за доллар", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью Ренат Малин.

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