Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank

По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного движения в основных парах с USD. Американский доллар никак не может решить, куда ему идти, даже после довольно решительного технического пробоя в начале прошлой недели, который не смог развиться", - указывает эксперт.

На этой неделе появятся важные данные из США, в том числе результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке в среду и отчет о занятости в пятницу, и последний скачок может оказаться либо продолжен, либо отбит, либо - наихудший вариант - вернется к неопределенности, что, по мнению Джона Харди, может быть связано с ожиданием исхода торговых переговоров между США и Китаем, которые, по словам секретаря казначейства Мнучина, уже "на последней стадии".

"Вопрос в том, что продолжает двигать вперед доллар США, когда ФРС ведет себя "по-голубиному", риск-аппетит (по крайней мере на американском рынке акций) высок, а финансовая обстановка (хотя спрос на "безопасную гавань" в виде долгосрочных казначейских облигаций не укладывается в картину) не соответствует твердому спросу на USD, - подчеркивает эксперт Saxo Bank. - Возможно, ответ в том, что пока экономика США опережает другие страны, рынок будет предпочитать американский доллар и его пока еще слегка положительную реальную доходность, а не уже довольно отрицательные реальные доходности остальных валют G10. Так что исключительно слабые данные могут представлять для доллара США более сильный риск, чем продолжение Федрезервом смены инфляционной политики с упором на "догоняющую" инфляцию. В попытке подстегнуть инфляцию выше 2% ФРС может задуматься и о снижении ставок, даже если экономические данные не покажут дальнейшего сгущения туч. Если доллар удержит прорыв вверх, то это может стать еще одним аргументом за снижение ставок".