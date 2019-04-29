Нефть остается под давлением - БКС

"Предыдущую сессию нефть закончила вблизи недельных минимумов, понеся большие потери. Сегодня утром котировки консолидировались и в начале российской сессии даже пытались расти, но затем возобновили снижение, переписав двухнедельные минимумы. Сейчас нефть пытается скорректироваться, Brent торгуется в небольшом минусе около отметки $71,5. Давление на нефть оказало сразу несколько факторов. Это и информация о том, что США договорились с производителями об увеличении предложения нефти, а также слухи о возможном сохранении исключений из иранских санкций для Китая. Но эти новости не получили подтверждения или были опровергнуты другой стороной. Кроме того, участники нефтяного рынка переоценили серьезность проблемы, связанной с загрязнением российской нефти и вызванные этим перебои ее поставок. И после появления заявлений российской стороны о том, что приняты все меры для скорейшего устранения последствий инцидента, что позволит в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода "Дружба", нефтяные цены ускорили снижение. При этом значительное сокращение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-20 ед.) в пятничном отчете Baker Hughes вызвало лишь кратковременный всплеск котировок нефти", - отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.