Повышательная тенденция на фондовом рынке остается основной - "НФК-Сбережения"

"До фиксации итогов апреля осталось менее двух торговых сессий, и, если удастся удержать достигнутые уровни, апрель станет третьим положительным месяцем с начала года (умеренное снижение наблюдалось лишь в феврале в качестве частичной компенсации сильных итогов января), - отмечает главный аналитик АО "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - Таким образом, повышательная тенденция на фондовом рынке остается основной. Рост с начала года по индексу МосБиржи превысил 8,2%, рост по индексу РТС достиг 16,8%. Примечательно, что в апреле по предварительным данным лучшую динамику ожидают показать секторы электроэнергетики (+3,95%) и потребительских товаров и торговли (3,44%). В последние годы компании этих секторов большую часть времени пребывали в числе аутсайдеров, поэтому их перспективы представляют особый интерес".

На пятничном заседании Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%, при этом, как упоминалось в обзоре от 23 апреля, рынок ждал подсказок, и он их получил, уверен эксперт НФК. Так, по прогнозу ЦБ РФ, инфляция вернется к 4% уже в 1-й половине следующего года, при этом мегарегулятор допускает снижение ключевой ставки, начиная со второго квартала текущего года. В этой связи, представленное ранее предположение о том, что Банк России может осуществить снижение ставки на заседании от 14 июня, становится более вероятным и может отыгрываться участниками в течение следующего месяца.

"В первой половине мая ожидается много праздничных выходных, и хотя в соответствии с графиком Московской биржи неторговыми будут лишь 1-е и 9-е числа, стоит приготовиться к существенному снижению ликвидности на рынке на протяжении первой половины месяца, - резюмирует эксперт АО "НФК-Сбережения". - На таком рынке возможны сюрпризы в виде всплеска волатильности. И хотя локальные изменения котировок могут быть обусловлены не только праздничным настроением, поводы для оптимизма есть. В частности политика Банка России в целом продолжает способствовать восстановлению рубля и повышению доступности кредитования, и эти изменения в условиях сохранения низкой инфляции способны обеспечить оживление внутреннего спроса. Кроме того, на повышение потребительского спроса повлияют сезонные факторы длинных праздничных выходных. Таким образом, с учетом перечисленного выше, опережающая динамика сектора потребительских товаров и торговли в апреле становится вполне логичной и может продолжиться в ближайшее время".