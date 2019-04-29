ММК отчитается в соответствии со среднеотраслевой динамикой - ИК "Велес Капитал"

"30 апреля ММК представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г. Согласно нашим расчетам выручка компании снизится на 5% к/к - до 1867 млн долларов в результате падения объема продаж металлопродукции на 5% к/к (до 2,8 млн тонн) на фоне неизменности средней цены реализации. Мы ожидаем, что EBITDA снизится сильнее - на 21% к/к (до 427 млн долларов) из-за укрепления рубля к доллару и роста цен на сырье в отчетном периоде. Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к - до 229 млн долларов. Таким образом, мы считаем, что ММК отчитается в соответствии со среднеотраслевой динамикой, и не ждем реакции рынка на отчетность за исключением случая резкого расхождения результатов с прогнозами", - указывает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

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