.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ММК отчитается в соответствии со среднеотраслевой динамикой - ИК "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 апреля 2019 года 13:35
ММК отчитается в соответствии со среднеотраслевой динамикой - ИК "Велес Капитал"
"30 апреля ММК представит финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2019 г. Согласно нашим расчетам выручка компании снизится на 5% к/к - до 1867 млн долларов в результате падения объема продаж металлопродукции на 5% к/к (до 2,8 млн тонн) на фоне неизменности средней цены реализации. Мы ожидаем, что EBITDA снизится сильнее - на 21% к/к (до 427 млн долларов) из-за укрепления рубля к доллару и роста цен на сырье в отчетном периоде. Чистая прибыль сократится, по нашим прогнозам, на 7% к/к - до 229 млн долларов. Таким образом, мы считаем, что ММК отчитается в соответствии со среднеотраслевой динамикой, и не ждем реакции рынка на отчетность за исключением случая резкого расхождения результатов с прогнозами", - указывает ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
.
Компании упоминаемые в новости: ММК
.
29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного... читать дальше
.29 апреля 2019 года 14:48
"Предыдущую сессию нефть закончила вблизи недельных минимумов, понеся большие потери. Сегодня утром котировки консолидировались и в начале российской сессии даже пытались расти, но затем возобновили снижение, переписав двухнедельные минимумы. Сейчас нефть пытается скорректироваться, Brent... читать дальше
.29 апреля 2019 года 12:40
Дальнейшее смягчение тона ФРС США и слабый отчет американского рынка труда способны развернуть восходящий тренд доллара - FxPro
"В начале дня в понедельник пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1160, демонстрируя попытки разворота к росту после "касания" уровней вблизи 1,1100. Слабая статистика из Европы способствовала формированию нисходящего тренда по EUR/USD, которому даже удалось пробить поддержку на 1,1200. Все же на... читать дальше
.29 апреля 2019 года 11:02
Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран - Промсвязьбанк
"По итогам недели доходности евробондов ЕМ преимущественно продемонстрировали дальнейшее снижение вслед за базовой кривой UST – доходность 10-летнего "бенчмарка" России снизилась на 4 б.п. (до 4,38% годовых), Бразилии – на 9 б.п. (до 5,24%), Мексики – на 8 б.п. (до 4,08%). В аутсайдерах оказались... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:43
"Перекупленная нефть Brent в пятницу растеряла весь рост, "заработанный" на геополитике. Дополнительный импульс к распродаже придал как обычно Д.Трамп, рекомендовавший ОПЕК заместить немедленно иранскую нефть (по сути, начать больше добывать). То, что ОПЕК будут восстанавливать добычу, ожидаемо,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:27
Нет причин для сильной просадки нефти, но и устойчивого продолжения роста выше $75-80 за баррель Brent не ожидается - БКС
"Цены на нефть Brent в пятницу обвалились на 3%, опустившись к текущему моменту ниже $72. Падение в первую очередь было обусловлено очередным заявлением Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Саудовской Аравией и другими странами по увеличению добычи. Также он рассказал о том, что звонил... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:12
"Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Д. Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное (на 20 штук - до 805 единиц) снижение числа действующих... читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:58
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышается. Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться. читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:32
"Нефть в пятницу потеряла более 3%, после того как Д. Трамп сообщил о готовности ОПЕК компенсировать объемы поставок из Ирана, которые должны прекратиться после 2 мая. Подобный вариант развития событий мы рассматривали ранее, но от Саудовской Аравии комментариев по-прежнему нет, поэтому Brent... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.