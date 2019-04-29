МТС сохраняет устойчивые позиции на рынке акций - ИК "Велес Капитал"

"Мы обновили нашу модель МТС с учетом новых стандартов отчетности МСФО, а также последних прогнозов компании и подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой в 315 руб. за бумагу. Обновленная целевая цена подразумевает годовой рост на 21,3% от текущих уровней и общий возврат с учетом дивидендов в 32%. Мы ожидаем ослабления денежного потока оператора в этом году на фоне выплаты по "Узбекскому делу" и усиления регуляторного давления, но отмечаем, что МТС сохраняет устойчивые позиции на рынке, а бизнес оператора остается стабильным. Не вызывает сомнений и способность МТС обеспечить высокий уровень возврата инвестиций акционерам как за счет привлекательных дивидендов, так и за счет обратного выкупа бумаг. Одним из основных потенциальных рисков для акций компании, на наш взгляд, является возможный пересмотр структуры листинга и уход с NYSE", - отмечают в ИК "Велес Капитал".

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