Дальнейшее смягчение тона ФРС США и слабый отчет американского рынка труда способны развернуть восходящий тренд доллара - FxPro

"В начале дня в понедельник пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1160, демонстрируя попытки разворота к росту после "касания" уровней вблизи 1,1100. Слабая статистика из Европы способствовала формированию нисходящего тренда по EUR/USD, которому даже удалось пробить поддержку на 1,1200. Все же на текущей неделе этому тренду предстоит пройти важный тест. Дальнейшее смягчение тона ФРС США и слабый отчет американского рынка труда способны развернуть восходящий тренд доллара. Также стоит помнить о возможном давлении Трампа на действия ФРС перед этим событием, поскольку президент США ранее неоднократно публично ругал действия Резервной системы, провоцирующие рост доллара", - отмечает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.