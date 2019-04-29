ФРС может охладить "голубиные" надежды биржевиков - БКС

"Сегодня индекс "Московской биржи" торгуется в небольшом "плюсе", растут "акции-тяжеловесы" рынка - бумаги "Газпрома" и Сбербанка. "Газпром" представил финансовую отчетность за 2018 год, которая оказалась лучше прогнозов большинства аналитиков, четвертый квартал оказался для компании удачным как с точки зрения объемов, так и цен, несмотря на произошедшее в периоде снижение нефтяных котировок. Спросу на бумагу может способствовать и позитивная оценка инвесторами кадровых перестановок в топ-менеджменте "Газпрома". Во втором эшелоне можно выделить акции "Европейской ", подорожавшие с декабря примерно на 15%. Программа модернизации тепловой энергетики в России - крупный источник спроса на инженерное оборудование и услуги инжиниринговых компаний. Энергокомпании активно включились в программу: поданные на конкурс заявки на ввод мощностей в объеме 26,1 ГВт превысили квоту в 2,8 раза. Вместе с тем на фоне последней сильной макроэкономической статистики США предстоящее на этой неделе заседание Федрезерва представляет риск для финансовых рынков, регулятор вполне может охладить "голубиные" надежды биржевиков, многие из которых ждут снижения ключевой ставки в конце текущего года. Основным сюрпризом прошедшей недели стали хорошие макроданные в Америке. Так, показатели продаж новых домов (+4,5% м/м) и товаров длительного пользования (+2,7% м/м) за март оказались существенно выше ожиданий (-2,7% и +0,8% соответственно). Улучшается и статистика по Китаю, поэтому риски глобальной рецессии неожиданно ослабевают", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России