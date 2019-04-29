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29 апреля 2019 года 12:20
ФРС может охладить "голубиные" надежды биржевиков - БКС
"Сегодня индекс "Московской биржи" торгуется в небольшом "плюсе", растут "акции-тяжеловесы" рынка - бумаги "Газпрома" и Сбербанка. "Газпром" представил финансовую отчетность за 2018 год, которая оказалась лучше прогнозов большинства аналитиков, четвертый квартал оказался для компании удачным как с точки зрения объемов, так и цен, несмотря на произошедшее в периоде снижение нефтяных котировок. Спросу на бумагу может способствовать и позитивная оценка инвесторами кадровых перестановок в топ-менеджменте "Газпрома". Во втором эшелоне можно выделить акции "Европейской ", подорожавшие с декабря примерно на 15%. Программа модернизации тепловой энергетики в России - крупный источник спроса на инженерное оборудование и услуги инжиниринговых компаний. Энергокомпании активно включились в программу: поданные на конкурс заявки на ввод мощностей в объеме 26,1 ГВт превысили квоту в 2,8 раза. Вместе с тем на фоне последней сильной макроэкономической статистики США предстоящее на этой неделе заседание Федрезерва представляет риск для финансовых рынков, регулятор вполне может охладить "голубиные" надежды биржевиков, многие из которых ждут снижения ключевой ставки в конце текущего года. Основным сюрпризом прошедшей недели стали хорошие макроданные в Америке. Так, показатели продаж новых домов (+4,5% м/м) и товаров длительного пользования (+2,7% м/м) за март оказались существенно выше ожиданий (-2,7% и +0,8% соответственно). Улучшается и статистика по Китаю, поэтому риски глобальной рецессии неожиданно ослабевают", - комментирует ситуацию старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, Сбербанк России
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29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
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.29 апреля 2019 года 14:48
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.29 апреля 2019 года 12:40
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.29 апреля 2019 года 11:02
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.29 апреля 2019 года 10:43
"Перекупленная нефть Brent в пятницу растеряла весь рост, "заработанный" на геополитике. Дополнительный импульс к распродаже придал как обычно Д.Трамп, рекомендовавший ОПЕК заместить немедленно иранскую нефть (по сути, начать больше добывать). То, что ОПЕК будут восстанавливать добычу, ожидаемо,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:27
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.29 апреля 2019 года 10:12
"Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Д. Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное (на 20 штук - до 805 единиц) снижение числа действующих... читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:58
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышается. Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться. читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:32
"Нефть в пятницу потеряла более 3%, после того как Д. Трамп сообщил о готовности ОПЕК компенсировать объемы поставок из Ирана, которые должны прекратиться после 2 мая. Подобный вариант развития событий мы рассматривали ранее, но от Саудовской Аравии комментариев по-прежнему нет, поэтому Brent... читать дальше
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