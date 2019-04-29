К субботе евро может достичь 73,50 рубля - FxPro

"Российский рубль к концу прошлой недели оказался под давлением. Участники рынка с осторожностью наблюдали за поведением мировых рынков вблизи максимумов: будут ли графики идти выше или же оттолкнутся от сопротивления и направятся вниз? Это был "вопрос дня" в пятницу. Дополнительное давление на рубль подпитывалось пятипроцентным снижением нефти. Игроки принялись решительно закрывать длинные позиции после "касания" отметки 74,70, что отправило Brent в понедельник утром под уровень $71. Среди внутренних рисков снижения курса рубля стоит выделить возросшие угрозы санкций в связи с событиями вокруг Украины: упрощение процедуры выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР получило оперативный отклик со стороны стран Запада. "Подливают масла в огонь" и другие развивающиеся страны. Так, в Турции и Аргентине сохраняется давление на местные валюты. В прошлом году дважды это становилось причиной распродажи на рынках (затрагивая рубль). На этот раз шансы повторения этого сценария вновь довольно высоки. Тем не менее, в понедельник утром отмечается возвращение "аппетита к риску" на фондовых рынках. На наш взгляд, близость к пиковым значениям заставляет с осторожностью смотреть на развитие тренда роста на рынках Азии и США. Если это движение будет продолжено, то рублю предстоит дальнейшее ослабление в рамках тренда прошлой недели. К субботе мы вполне можем прийти к курсу доллара в 65,50 и евро в 73,50 рубля", - указывает финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич.