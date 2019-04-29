Курс доллара пока не готов вернуться выше 65 рублей - БКС

"В пятницу завершился налоговый период, пик выплат на удивление почти не помог рублю. Сегодня мы увидим понижение оборотов в преддверии длинных майских праздников. Повышение покупок от ЦБ можно ждать только после 12 числа, более беспокоят ОФЗ, тренд на рынке которых под угрозой из-за оттока капитала с рынков EM. Пара USD/RUB не смогла со второй попытки вернуться выше отметки 65. Это может означать, что на праздники мы уйдем в диапазоне 64-65. Евро на этом фоне может закрепиться выше 72 рублей, но останется фундаментально слабым", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.