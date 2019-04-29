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29 апреля 2019 года 11:18
Можно и далее рекомендовать накапливать длинные ОФЗ - Промсвязьбанк
"Ключевым событием прошлой недели стало пятничное заседание Банка России - регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменения, однако дал мощный сигнал о возможности её снижения уже во 2-3 квартале 2019 года. ОФЗ в пятницу отреагировали снижением кривой на 3-4 б.п., однако не смогли полностью нивелировать негатив, наблюдавшейся на рынках ЕМ в течение недели. В результате по итогам недели доходность 2-летних госбумаг осталась на уровне 7,7% годовых, 5-летних – выросла на 5 б.п. (до 7,99%), 10-летних – на 1 б.п. (до 8,25% годовых). Снижение кривой госбумаг под идею ослабления монетарной политики ЦБ сдерживается большим предложением ОФЗ со стороны Минфина, который удовлетворяет на аукционах практически любые объемы спроса в рамках своей 2,5-триллионной программы заимствований на 2019 год. Вместе с тем текущие уровни доходностей ОФЗ относительно ключевой ставки выглядят крайне привлекательно, предлагая премии на уровне 24 б.п. по 5-летним ОФЗ и 50 б.п. по 10-летним. Даже несмотря на давление нового предложения, снижение ставки, как минимум, сдвинет кривую вниз на 25 б.п., что позволяет и далее рекомендовать накапливать длинные ОФЗ. На текущий момент практически единственным риском, который может помешать Центробанку снизить ставку в 2019 году, на наш взгляд, являются новые санкции. В этом ключе инвесторы будут сохранять осторожность накануне длинных выходных и снижения торговой активности на российском рынке в течение ближайших недель", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного... читать дальше
.29 апреля 2019 года 14:48
"Предыдущую сессию нефть закончила вблизи недельных минимумов, понеся большие потери. Сегодня утром котировки консолидировались и в начале российской сессии даже пытались расти, но затем возобновили снижение, переписав двухнедельные минимумы. Сейчас нефть пытается скорректироваться, Brent... читать дальше
.29 апреля 2019 года 12:40
Дальнейшее смягчение тона ФРС США и слабый отчет американского рынка труда способны развернуть восходящий тренд доллара - FxPro
"В начале дня в понедельник пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1160, демонстрируя попытки разворота к росту после "касания" уровней вблизи 1,1100. Слабая статистика из Европы способствовала формированию нисходящего тренда по EUR/USD, которому даже удалось пробить поддержку на 1,1200. Все же на... читать дальше
.29 апреля 2019 года 11:02
Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран - Промсвязьбанк
"По итогам недели доходности евробондов ЕМ преимущественно продемонстрировали дальнейшее снижение вслед за базовой кривой UST – доходность 10-летнего "бенчмарка" России снизилась на 4 б.п. (до 4,38% годовых), Бразилии – на 9 б.п. (до 5,24%), Мексики – на 8 б.п. (до 4,08%). В аутсайдерах оказались... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:43
"Перекупленная нефть Brent в пятницу растеряла весь рост, "заработанный" на геополитике. Дополнительный импульс к распродаже придал как обычно Д.Трамп, рекомендовавший ОПЕК заместить немедленно иранскую нефть (по сути, начать больше добывать). То, что ОПЕК будут восстанавливать добычу, ожидаемо,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:27
Нет причин для сильной просадки нефти, но и устойчивого продолжения роста выше $75-80 за баррель Brent не ожидается - БКС
"Цены на нефть Brent в пятницу обвалились на 3%, опустившись к текущему моменту ниже $72. Падение в первую очередь было обусловлено очередным заявлением Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Саудовской Аравией и другими странами по увеличению добычи. Также он рассказал о том, что звонил... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:12
"Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Д. Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное (на 20 штук - до 805 единиц) снижение числа действующих... читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:58
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышается. Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться. читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:32
"Нефть в пятницу потеряла более 3%, после того как Д. Трамп сообщил о готовности ОПЕК компенсировать объемы поставок из Ирана, которые должны прекратиться после 2 мая. Подобный вариант развития событий мы рассматривали ранее, но от Саудовской Аравии комментариев по-прежнему нет, поэтому Brent... читать дальше
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