Можно и далее рекомендовать накапливать длинные ОФЗ - Промсвязьбанк

"Ключевым событием прошлой недели стало пятничное заседание Банка России - регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменения, однако дал мощный сигнал о возможности её снижения уже во 2-3 квартале 2019 года. ОФЗ в пятницу отреагировали снижением кривой на 3-4 б.п., однако не смогли полностью нивелировать негатив, наблюдавшейся на рынках ЕМ в течение недели. В результате по итогам недели доходность 2-летних госбумаг осталась на уровне 7,7% годовых, 5-летних – выросла на 5 б.п. (до 7,99%), 10-летних – на 1 б.п. (до 8,25% годовых). Снижение кривой госбумаг под идею ослабления монетарной политики ЦБ сдерживается большим предложением ОФЗ со стороны Минфина, который удовлетворяет на аукционах практически любые объемы спроса в рамках своей 2,5-триллионной программы заимствований на 2019 год. Вместе с тем текущие уровни доходностей ОФЗ относительно ключевой ставки выглядят крайне привлекательно, предлагая премии на уровне 24 б.п. по 5-летним ОФЗ и 50 б.п. по 10-летним. Даже несмотря на давление нового предложения, снижение ставки, как минимум, сдвинет кривую вниз на 25 б.п., что позволяет и далее рекомендовать накапливать длинные ОФЗ. На текущий момент практически единственным риском, который может помешать Центробанку снизить ставку в 2019 году, на наш взгляд, являются новые санкции. В этом ключе инвесторы будут сохранять осторожность накануне длинных выходных и снижения торговой активности на российском рынке в течение ближайших недель", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.