Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран - Промсвязьбанк

"По итогам недели доходности евробондов ЕМ преимущественно продемонстрировали дальнейшее снижение вслед за базовой кривой UST – доходность 10-летнего "бенчмарка" России снизилась на 4 б.п. (до 4,38% годовых), Бразилии – на 9 б.п. (до 5,24%), Мексики – на 8 б.п. (до 4,08%). В аутсайдерах оказались евробонды ЮАР накануне выборов в начале мая (+11 б.п. – до 5,21%), также Турции, на рынках которой сохраняется высокая волатильность (+54 б.п. – до 8,19%). Отметим, что 10-летние евробонды РФ с рейтингом "ВВВ-" торгуются с премией к бумагам Индонезии и Колумбии в размере 53-58 б.п. (рейтинг "ВВВ"), а также Мексики ("ВВВ+") – 41 б.п. В сравнении со средним уровнем премий на благоприятном рынке с начала 2017 года по апрель 2018 года российские 10-летки выглядят справедливо оцененными, имея весьма ограниченный потенциал сужения премии в размере 15 б.п. Относительно кредитного спрэда к UST’10 downside по доходности также ограничен 10-15 б.п. Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран, который пока остается ограниченным – ожидаем консолидацию бумаг на достигнутых уровнях", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.