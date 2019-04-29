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Главная / Аналитикам / Аналитика / Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран - Промсвязьбанк
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29 апреля 2019 года 11:02
Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран - Промсвязьбанк
"По итогам недели доходности евробондов ЕМ преимущественно продемонстрировали дальнейшее снижение вслед за базовой кривой UST – доходность 10-летнего "бенчмарка" России снизилась на 4 б.п. (до 4,38% годовых), Бразилии – на 9 б.п. (до 5,24%), Мексики – на 8 б.п. (до 4,08%). В аутсайдерах оказались евробонды ЮАР накануне выборов в начале мая (+11 б.п. – до 5,21%), также Турции, на рынках которой сохраняется высокая волатильность (+54 б.п. – до 8,19%). Отметим, что 10-летние евробонды РФ с рейтингом "ВВВ-" торгуются с премией к бумагам Индонезии и Колумбии в размере 53-58 б.п. (рейтинг "ВВВ"), а также Мексики ("ВВВ+") – 41 б.п. В сравнении со средним уровнем премий на благоприятном рынке с начала 2017 года по апрель 2018 года российские 10-летки выглядят справедливо оцененными, имея весьма ограниченный потенциал сужения премии в размере 15 б.п. Относительно кредитного спрэда к UST’10 downside по доходности также ограничен 10-15 б.п. Дальнейшая динамика евробондов РФ будет зависеть от глобального спроса на риск развивающихся стран, который пока остается ограниченным – ожидаем консолидацию бумаг на достигнутых уровнях", - комментирует ситуацию специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.
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29 апреля 2019 года 17:31
"На прошлой неделе одним из катализаторов рынка стало решение Вашингтона отменить вейверы на импорт иранской нефти. 2 мая вступают в силу санкции на весь экспорт иранской нефти. Перебои в поставках в Ливии и Нигерии и новые перебои в поставках в России в связи с тем, что Польша и Германия... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:18
Основные событийные риски для доллара на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу - Saxo Bank
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, основные событийные риски на этой неделе - заседание FOMC в среду и отчет о занятости в США в пятницу. "Импульсные трейдеры в конце прошлой недели еще пострадали, как будто было мало нескольких месяцев коварного и беспорядочного... читать дальше
.29 апреля 2019 года 14:48
"Предыдущую сессию нефть закончила вблизи недельных минимумов, понеся большие потери. Сегодня утром котировки консолидировались и в начале российской сессии даже пытались расти, но затем возобновили снижение, переписав двухнедельные минимумы. Сейчас нефть пытается скорректироваться, Brent... читать дальше
.29 апреля 2019 года 12:40
Дальнейшее смягчение тона ФРС США и слабый отчет американского рынка труда способны развернуть восходящий тренд доллара - FxPro
"В начале дня в понедельник пара EUR/USD торгуется вблизи 1,1160, демонстрируя попытки разворота к росту после "касания" уровней вблизи 1,1100. Слабая статистика из Европы способствовала формированию нисходящего тренда по EUR/USD, которому даже удалось пробить поддержку на 1,1200. Все же на... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:43
"Перекупленная нефть Brent в пятницу растеряла весь рост, "заработанный" на геополитике. Дополнительный импульс к распродаже придал как обычно Д.Трамп, рекомендовавший ОПЕК заместить немедленно иранскую нефть (по сути, начать больше добывать). То, что ОПЕК будут восстанавливать добычу, ожидаемо,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:27
Нет причин для сильной просадки нефти, но и устойчивого продолжения роста выше $75-80 за баррель Brent не ожидается - БКС
"Цены на нефть Brent в пятницу обвалились на 3%, опустившись к текущему моменту ниже $72. Падение в первую очередь было обусловлено очередным заявлением Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Саудовской Аравией и другими странами по увеличению добычи. Также он рассказал о том, что звонил... читать дальше
.29 апреля 2019 года 10:12
"Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Д. Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное (на 20 штук - до 805 единиц) снижение числа действующих... читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:58
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышается. Цены на нефть эталонных марок в понедельник продолжают снижаться. читать дальше
.29 апреля 2019 года 09:32
"Нефть в пятницу потеряла более 3%, после того как Д. Трамп сообщил о готовности ОПЕК компенсировать объемы поставок из Ирана, которые должны прекратиться после 2 мая. Подобный вариант развития событий мы рассматривали ранее, но от Саудовской Аравии комментариев по-прежнему нет, поэтому Brent... читать дальше
.26 апреля 2019 года 17:44
"Взлет доллара США вчера приостановился, особенно относительно "сырьевых" долларов; пара USD/JPY остается ниже 112,00. Виновником этого ослабления USD стало, вероятно, ночное падение в паре USD/CNY, - комментирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Доходность американских... читать дальше
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