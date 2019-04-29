Считаем текущую просадку нефти чрезмерной - Промсвязьбанк

"Перекупленная нефть Brent в пятницу растеряла весь рост, "заработанный" на геополитике. Дополнительный импульс к распродаже придал как обычно Д.Трамп, рекомендовавший ОПЕК заместить немедленно иранскую нефть (по сути, начать больше добывать). То, что ОПЕК будут восстанавливать добычу, ожидаемо, мы не рассчитываем на пролонгацию сделки ОПЕК+ в июне (в текущем виде, по крайней мере). "Фундаментал" ухудшится, что уведёт цены на нефть к 55-50 долл./барр. Но это перспектива лишь 2 полугодия. Пока мы ждем, что нефть вернётся в диапазон 72-74 долл./барр., считая текущую просадку чрезмерной", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.