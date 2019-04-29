Нет причин для сильной просадки нефти, но и устойчивого продолжения роста выше $75-80 за баррель Brent не ожидается - БКС

"Цены на нефть Brent в пятницу обвалились на 3%, опустившись к текущему моменту ниже $72. Падение в первую очередь было обусловлено очередным заявлением Дональда Трампа, который сообщил о разговоре с Саудовской Аравией и другими странами по увеличению добычи. Также он рассказал о том, что звонил ОПЕК и просил снизить цены. Причем позже никто из участников ОПЕК и само руководство картеля так и не подтвердили факт переговоров или каких-то договоренностей с Трампом. Учитывая решение США о полном запрете поставок нефти из Ирана, а также снижение добычи в Венесуэле, причин для мощной распродажи на рынке нефти сейчас не наблюдается. В это же время отметим, что котировки нефтяных фьючерсов могут быть поддержаны и со стороны статистики от Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США. За неделю произошло сокращение еще на 20 установок - до 805. Тренд на снижение буровой активности впоследствии скажется на темпах роста добычи в США, которые могут начать замедляться уже в III квартале 2019 г. Таким образом складывается ситуация, когда нет причин для сильной просадки нефтяных цен, но и устойчивого продолжения роста выше $75-80 за баррель Brent не ожидается, так как страны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, Россию и ОАЭ, могут достаточно оперативно заместить выпадающие объемы на мировом рынке", - комментирует ситуацию начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин.