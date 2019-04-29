Не видим оснований для столь дешевой нефти - Алор Брокер

"Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Д. Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное (на 20 штук - до 805 единиц) снижение числа действующих буровых установок в США. Информация Baker Hughes очень часто отыгрывается в первой половине понедельника. Поэтому мы не видим оснований для столь дешевой нефти и считаем возможным покупать ее спекулятивно с целью 74 доллара за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.