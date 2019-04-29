Вероятно, отечественный рынок акций проведёт неделю в режиме консолидации - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в РФ можно назвать слабо негативным. Нефть остаётся под давлением заявлений из США, азиатские рынки демонстрируют неуверенность. Сырьевые валюты пытаются укрепляться на фоне роста уверенности по поводу заключения торговой сделки между США и КНР. Вероятно, что отечественный рынок акций проведёт праздничную неделю в режиме консолидации при пониженной активности участников. Кроме того, не будем забывать о повышении рисков ограничений со стороны США, у которых появляются очередные поводы для давления на РФ. Впрочем, США оказывают давление по всем направлениям", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.