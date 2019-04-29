Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением - ИК "Алго Капитал"

"Ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,3%, вблизи отметки 2555 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2550, 2540 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2570, 2580 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи вполне способен продолжить падение к отметке 2550 пунктов и ниже. Участники локальных торгов могут с некоторым опозданием отыграть достаточно резкое пятничное падение стоимости фьючерсов на нефть", - считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.