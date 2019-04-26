В пятницу российский фондовый рынок смог приостановить падение, несмотря на ухудшение внешнего фона - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок смог приостановить падение, несмотря на ухудшение внешнего фона. Так, основным поводом к продажам могла послужить динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent откатилась от многомесячных максимумов, потеряв более 3%. При этом ситуация на западных фондовых площадках была нейтральна для наших акций. Так, в Европе основные индексы к вечеру демонстрировали разнонаправленное движение, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 теряли в пределах 0,1%. На таком фоне к 18.00 индекс МосБиржи отступил на 0,1%, до 2558 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Сбербанка и Магнита, упавшие более чем на 1,5%. Лучше рынка торговались Татнефть и Новатек, рост которых составил 3,8% и 2,3% соответственно. Отметим, что в ходе сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал двойную поддержку в виде уровня 2550 пунктов и тренда-ускорения, берущего начало от минимумов декабря прошлого года. После чего началось восстановление, позволившее отыграть большую часть потерь. В случае преобладания негатива на внешних площадках "медведи" в начале следующей недели могут попробовать повторно попытаться пробить эту поддержку. При этом общая техническая картина говорит пользу продолжения восходящей динамики", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.