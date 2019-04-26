Потенциал снижения рынка акций выглядит ограниченным - ИК "Велес Капитал"

"Индексы Мосбиржи и РТС завершают торги в незначительном минусе, пытаясь устоять выше краткосрочных поддержек (2560 и 1245 пунктов), представленных средними полосами Боллинджера дневного графика. Закрепление ниже будет говорить об опасности развития снижения в район 2520 и 1210 пунктов - на данный момент подобный сценарий не исключен, но некоторый оптимизм внушает упорство "быков" в удержании поддержек. С фундаментальной точки зрения настроения на мировых фондовых и нефтяных площадках сместились в пользу коррекционных, что, наряду с приближением майских каникул, заставляет инвесторов на рынке РФ фиксировать прибыль. Единственным дополнительным выходным на российских биржах на следующей неделе будет 1 мая, в остальном же инвесторы смогут оперативно отыгрывать мировые события. Не исключено продолжение нисходящей коррекции, но пока ее потенциал выглядит ограниченным", - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.