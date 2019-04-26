.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ралли USD будет зависеть от данных ВВП и от заседания FOMC - Saxo Bank
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 апреля 2019 года 17:44
Ралли USD будет зависеть от данных ВВП и от заседания FOMC - Saxo Bank
"Взлет доллара США вчера приостановился, особенно относительно "сырьевых" долларов; пара USD/JPY остается ниже 112,00. Виновником этого ослабления USD стало, вероятно, ночное падение в паре USD/CNY, - комментирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Доходность американских облигаций, сильно упавшая в среду, остается стабильной после крупного, но безэмоционального аукциона по семилетним бумагам казначейства. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США отскочило вверх до 230 тысяч. В предыдущие две недели этот показатель (с поправкой на численность населения) был на рекордно низком уровне. Американский рынок акций смог удержаться ровно, хотя процессорный гигант Intel опубликовал очень слабые планы на предстоящий год. Сейчас, перед выходными, растущему доллару понадобится преодолеть публикацию оценки ВВП за I квартал, от которой ожидают роста на 2,3% в годовом исчислении". Для трейдеров, торгующих USD, в случае отсутствия интересных новых данных, риск состоит в застревании в узком ценовом канале, если рынок станет ждать сигналов от ФРС на планируемом в среду заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В центре внимания там будет вопрос о том, в какой степени сдвиг политики ФРС по инфляции может привести к объявлению о скором снижении ставки, пусть даже рынок акций с грохотом обновляет исторические максимумы, а экономические данные еще не так слабы, чтобы требовать действий. "Некоторые могут счесть странным, чтобы ФРС позволила инфляции разогреваться, когда базовая потребительская (PCE) инфляция с 2008 года ни разу не достигала устойчиво целевого показателя 2%, - указывает эксперт Saxo Bank. - Но с той же логикой можно утверждать, что инфляция должна подняться на некоторое время выше "симметричного" целевого значения, чтобы компенсировать длительное нахождение ниже него. Так или иначе, ожидания снижения ставки ФРС на этой неделе резко выросли, хотя дело пока не дошло до расчета на высокую вероятность снижения ставки к декабрю, который имел место после мартовского заседания FOMC. На сегодня оценка исхода декабрьского заседания FOMC включает 60-процентную вероятность снижения ставки по федеральным фондам". Также Джон Харди рекомендует не быть уверенными в том, что рынки акций всегда будут рады сокращению ставки: "Учтите, что во время активных смягчающих действий ФРС рынки обычно находятся в наихудшем состоянии, центральный банк старается ограничить ущерб и отстает от кривой инфляции. С другой стороны, в качестве интересной параллели к текущей ситуации предлагали 1998 год, а в тот раз ФРС всего лишь реагировала на трудности рынка. Тогда ФРС под руководством Гринспена предложила поддержку после азиатского финансового кризиса и краха фонда LTCM. Три снижения ставки последовали за краткой, но интенсивной коррекцией на рынках акций и всплеском уровня финансовых опасений, несмотря даже на то, что экономика США росла на целых 4% в год (хотя, справедливости ради, инфляция годами была в свободном падении, и базовая потребительская инфляция была тогда ниже 1,5%). Считалось, что именно сокращения ставки вызвали последовавшее 18-месячное ралли акций IT-компаний. Так что перспективы USD будут, видимо, зависеть от того, вернулась ли ФРС успешно вперед кривой или уже зашла слишком далеко в количественном ужесточении и поднятии ставок и недостаточно быстро смягчает политику, если нужно будет избегать рецессии и сокращения оффшорной ликвидности USD".
.
26 апреля 2019 года 17:19
Рубль завершает неделю на перепутье, курс нацвалюты формируется вблизи уровней 64,6, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - С одной стороны, мы считаем, что тревожность в секторе emerging markets сохраняется. С другой стороны, текущие движения американского рынка не позволяют... читать дальше
.26 апреля 2019 года 15:44
"Вчера нефть закрылась недалеко от нового дневного минимума, продемонстрировав значительную нисходящую коррекцию. Сегодня котировки консолидировались в узком диапазоне и на старте нашей сессии даже пытались расти, но затем резко ушли вниз, обновив минимум текущей недели. Сейчас Brent теряет более... читать дальше
.26 апреля 2019 года 14:30
Китайские власти переходят к целевому вливанию ликвидности на фоне роста доходности гособлигаций - Julius Baer
Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошлую среду объявил о намерении предоставить банковскому сектору через целевые среднесрочные займы дополнительную ликвидность в объеме 267 млрд юаней, которая должна быть использована для кредитования малых и частных предприятий. Ставка по годовым займам... читать дальше
.26 апреля 2019 года 13:15
"Восстановление рынка меди, которое мы наблюдали в начале года, подошло к концу, - констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В последние два месяца котировки колебались в узком диапазоне несмотря на улучшение статистики в Китае. Оглядываясь... читать дальше
.26 апреля 2019 года 11:59
"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют небольшую коррекцию вниз. Контракты на Brent снижаются до отметки $74.2/bbl, WTI - $64.9/bbl. Цены на нефть заканчивают очередную неделю уверенным ростом, но если ранее основную поддержку котировкам оказывала действующая сделка ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:50
"Нефть вчера уходила выше 75 долл./барр. (максимум с октября 2018 г.) на новостях о приостановке прокачки российской нефти в ряд европейских стран через трубопровод "Дружба" из-за загрязнения. Речь шла о выпадении достаточно существенного объема - около 0,7 млн барр./день. Проблемы с качеством... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:17
Снижение цен на нефть все еще носит сдержанный характер, что позволяет сохранять надежду на разворот наверх - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы с утра теряют менее 0,5%, продолжая снижение четверга. Котировки расположены ниже краткосрочных поддержек, которыми для Brent и WTI выступают уровни 74 доллара и 65 долларов соответственно - тревожный для "быков" сигнал, указывающий на опасность дальнейшей фиксации прибыли. Тем... читать дальше
.26 апреля 2019 года 09:43
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились в четверг, значение Nasdaq Composite увеличилось. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются. читать дальше
.25 апреля 2019 года 18:05
Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.