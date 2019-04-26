Ралли USD будет зависеть от данных ВВП и от заседания FOMC - Saxo Bank

"Взлет доллара США вчера приостановился, особенно относительно "сырьевых" долларов; пара USD/JPY остается ниже 112,00. Виновником этого ослабления USD стало, вероятно, ночное падение в паре USD/CNY, - комментирует главный валютный стратег Saxo Bank

Джон Харди. - Доходность американских облигаций, сильно упавшая в среду, остается стабильной после крупного, но безэмоционального аукциона по семилетним бумагам казначейства. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице в США отскочило вверх до 230 тысяч. В предыдущие две недели этот показатель (с поправкой на численность населения) был на рекордно низком уровне. Американский рынок акций смог удержаться ровно, хотя процессорный гигант Intel опубликовал очень слабые планы на предстоящий год. Сейчас, перед выходными, растущему доллару понадобится преодолеть публикацию оценки ВВП за I квартал, от которой ожидают роста на 2,3% в годовом исчислении".

Для трейдеров, торгующих USD, в случае отсутствия интересных новых данных, риск состоит в застревании в узком ценовом канале, если рынок станет ждать сигналов от ФРС на планируемом в среду заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке. В центре внимания там будет вопрос о том, в какой степени сдвиг политики ФРС по инфляции может привести к объявлению о скором снижении ставки, пусть даже рынок акций с грохотом обновляет исторические максимумы, а экономические данные еще не так слабы, чтобы требовать действий.

"Некоторые могут счесть странным, чтобы ФРС позволила инфляции разогреваться, когда базовая потребительская (PCE) инфляция с 2008 года ни разу не достигала устойчиво целевого показателя 2%, - указывает эксперт Saxo Bank. - Но с той же логикой можно утверждать, что инфляция должна подняться на некоторое время выше "симметричного" целевого значения, чтобы компенсировать длительное нахождение ниже него. Так или иначе, ожидания снижения ставки ФРС на этой неделе резко выросли, хотя дело пока не дошло до расчета на высокую вероятность снижения ставки к декабрю, который имел место после мартовского заседания FOMC. На сегодня оценка исхода декабрьского заседания FOMC включает 60-процентную вероятность снижения ставки по федеральным фондам".

Также Джон Харди рекомендует не быть уверенными в том, что рынки акций всегда будут рады сокращению ставки: "Учтите, что во время активных смягчающих действий ФРС рынки обычно находятся в наихудшем состоянии, центральный банк старается ограничить ущерб и отстает от кривой инфляции. С другой стороны, в качестве интересной параллели к текущей ситуации предлагали 1998 год, а в тот раз ФРС всего лишь реагировала на трудности рынка. Тогда ФРС под руководством Гринспена предложила поддержку после азиатского финансового кризиса и краха фонда LTCM. Три снижения ставки последовали за краткой, но интенсивной коррекцией на рынках акций и всплеском уровня финансовых опасений, несмотря даже на то, что экономика США росла на целых 4% в год (хотя, справедливости ради, инфляция годами была в свободном падении, и базовая потребительская инфляция была тогда ниже 1,5%). Считалось, что именно сокращения ставки вызвали последовавшее 18-месячное ралли акций IT-компаний. Так что перспективы USD будут, видимо, зависеть от того, вернулась ли ФРС успешно вперед кривой или уже зашла слишком далеко в количественном ужесточении и поднятии ставок и недостаточно быстро смягчает политику, если нужно будет избегать рецессии и сокращения оффшорной ликвидности USD".