Рубль завершает неделю на перепутье - БКС

Рубль завершает неделю на перепутье, курс нацвалюты формируется вблизи уровней 64,6, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - С одной стороны, мы считаем, что тревожность в секторе emerging markets сохраняется. С другой стороны, текущие движения американского рынка не позволяют характеризовать текущую рыночную ситуацию как полноценное бегство от рисков.

В пятницу мы наблюдали, как настроения участников рынка, которые еще днем в четверг двигались в ключе, близком к панике, в отношении развивающихся рынков восстанавливаются. Аргентинскому песо удается удержаться от более существенного обвала, турецкая лира также укрепляется от уровней 6 лир за доллар".

В тоже время доллар остается вблизи двухлетних максимумов, оказывая давление на валюты как развитых, так и развивающихся стран. Однако факт того, что фондовый рынок США на текущем временном отрезке пока что не собирается отступать от уровней, близких к историческим максимам, не позволяет эксперту БКС полагать, что рынок реально готов к сворачиванию операций с рисковыми активами. Вышедшая в пятницу статистика по росту ВВП США в 1кв 2019 выглядит очень сильной - ВВП в 1кв вырос на 3,2% г/г против ожиданий рынка в 2% г/г. Такие данные статистки могут восприниматься рынком как отражение роста прибылей американских компаний и оказывать соответствующую поддержку риск-аппетитам.

"На данный момент мы не считаем, что итоги заседания ЦБ могут сформировать достаточный импульс для существенного укрепления нацвалюты, - подчеркивает Антон Покатович. - Регулятор указал на появление вероятности снижения ключевой ставки в перспективе 2-3кв этого года. В свою очередь мы считаем, что данный тезис уже частично учтен в настроениях рынка. На данный момент мы считаем, что у Банка России может появиться достаточно места для маневра снижения ставки на 25 б.п. в перспективе июньского заседания при выполнении ряда условий по контролю инфляции, стабилизации кредитной экспансии, отсутствия масштабных негативных изменений в конъюнктуре ЕМ. Если к июню мы подойдем с вышеуказанными составляющими, то мы оцениваем вероятность снижения ключевой ставки в 55%. Тем не менее, в условиях сегодняшнего дня вряд ли можно говорить о возращении ЦБ именно к циклу снижения ставок, даже допуская снижение ставки в июне. Для РФ актуальным остается как набор рисков для всего сегмента развивающихся рынков, так и навес геополитических угроз. Полагаем, что именно текущее отсутствие ожиданий участников рынка возвращения Банка России циклу снижения ставок не позволяет сформироваться существенному движению в рубле в сторону укрепления курса валюты".

В результате краткосрочное движение рубля, вероятно, продолжит определяться общим трендом сегмента ЕМ. Аналитик "БКС Премьер" полагает, что в перспективе недели склонность рубля к обелению сохранится, ожидаемый диапазон для движения курса валюты - 64,2-65,5.