В краткосрочном плане решение ЦБ не оказывает какого-либо существенного влияния на рубль - "Открытие Брокер"

"Российская валюта пыталась укрепляться в первой половине дня, но падение котировок нефти успешно препятствовало этому. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4720 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,85%, недельная - до 7,96%, а месячная осталась на уровне 8,16%. ЦБ РФ на своём заседании совета директоров принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75%. "В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России", - отмечается в итоговом заявлении. - При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II-III кварталах 2019 г". Соответственно, регулятор предполагает снижение ставки, как мы и писали в нашем базовом прогнозе. В краткосрочном плане решение ЦБ не оказывает какого-либо существенного влияния на рубль, который в большей степени подвержен общему давлению на валюты развивающихся стран", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.