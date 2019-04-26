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26 апреля 2019 года 16:23
При слабом экономическом росте в апреле-мае считаем понижение ставки на заседании ЦБ 14 июня вероятным сценарием - Альфа-банк
ЦБ сегодня оставил ключевую ставку без изменения на уровне 7,75%, что соответствовало ожиданиям консенсуса, но тональность комментария смягчилась, отмечает главный аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. Глава ЦБ РФ в марте отмечала, что не исключает возможность снижения ставки до конца года, и в сегодняшнем релизе этот ориентир стал еще более конкретным – согласно тексту, ставка может быть понижена в 2-3К19. Тем не менее, общая тональность релиза пока остается осторожной – в частности, отмечено, что произошло снижение краткосрочных проинфляционных рисков. Пресс-релиз ЦБ подтверждает благоприятную ситуацию в отношении инфляционного тренда. На 22 апреля годовая инфляция замедлилась до 5,1% г/г, и эффект повышения НДС выглядит исчерпанным. В то же время ЦБ указывает на то, что более слабая в сравнении с ожиданиями инфляция может отражать укрепление рубля на 7,4% с начала года, а также снижение цен на основные виды моторного топлива. Важный негативный факт заключается в том, что замедление инфляции не привело к продолжающемуся снижению инфляционных ожиданий населения – в пресс-релизе говорится, что они немного выросли после снижения до уровня 9,1% в марте. Это объясняет сохранение достаточно сдержанной общей риторики пресс-релиза. "Мы считаем, что ближайшие месяцы будут определяющими для инфляционного тренда следующих 12 месяцев. Во-первых, правительство должно будет определиться с тем, продолжить ли заморозку цен на бензин на российском рынке. Решение о заморозке цен, как ожидается, обойдется российскому правительству примерно в 200 млрд руб. из средств ФНБ в 2019 г. – по нашим оценкам, если бы выплату этой суммы переложили на население через повышение цен, то это бы привело к ускорению темпов годовой инфляции на 0,4 п. п. Это указывает на то, что любые новости по этой теме могут изменить намерение ЦБ понизить ставку. Однако второй фактор, который следует принимать в расчет, это недавнее предложение премьер-министра Дмитрия Медведева по выработке мер по предотвращению продовольственной инфляции; этот план включает возможность понижения НДС на некоторые категории продуктов питания. Если применить 10%-ю ставку НДС для овощей и фруктов, то дефляционный эффект составит около 0,4 п. п. от годовой инфляции. Таким образом, мы считаем, что окончательное решение правительства по этим двум вопросам будет крайне важно для определения траектории российской ключевой ставки в 2019 г. Из-за высоких инфляционных ожиданий, годовой инфляции, превышающей 5% г/г, и неопределенности в отношении госрегулирования российских рынков, сохраняется высокий уровень неопределенности, который показывает, что у ЦБ имеется достаточно оснований, чтобы сохранять ставку без изменений, если регулятор предпочтет этот сценарий. В то же время мы считаем, что слабый результат за 1К19 с нулевым ростом зарплат в феврале-марте и слабым ростом в обрабатывающей промышленности – это главные факторы, стоящие за намерением ЦБ снизить ставку в ближайшее время. В итоге в случае слабого экономического роста в апреле-мае мы считаем понижение ставки на 25 б. п. на заседании 14 июня наиболее вероятным сценарием", - указывает специалист Альфа-банка.
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