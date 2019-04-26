На данный момент технические факторы говорят об опасности "длинных" позиций по рублю - ИК "Велес Капитал"

"Рубль к середине дня умеренно ослабевал против доллара и евро после решения ЦБ РФ оставить процентную ставку на уровне 7,75%. Банк России при этом сохранил прогноз по росту ВВП в текущем году на уровне 1,2-1,7% и не исключил снижения процентной ставки во 2-м или 3-м квартале текущего года. Доллар оставался ниже 65 руб., а евро удерживался чуть выше 72 руб. С технической точки зрения, пара доллар/рубль находится на грани слома краткосрочного нисходящего тренда, препятствием к чему все еще выступает сопротивление 65 рублей. При закреплении выше указанной отметки доллар может направиться к 65,60 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), закрепление выше которой уже поставит под вопрос актуальность среднесрочного снижения. На данный момент технические факторы говорят об опасности "длинных" позиций по рублю. Сигнал, однако, будет отменен при закреплении пары ниже поддержки 64,55 руб." - указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.