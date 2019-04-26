.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Нефть ускорила снижение - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 апреля 2019 года 15:44
Нефть ускорила снижение - БКС
"Вчера нефть закрылась недалеко от нового дневного минимума, продемонстрировав значительную нисходящую коррекцию. Сегодня котировки консолидировались в узком диапазоне и на старте нашей сессии даже пытались расти, но затем резко ушли вниз, обновив минимум текущей недели. Сейчас Brent теряет более 2% - вблизи отметки $72,8. На нефтяной рынок постепенно приходит осознание, что выпадающие из-за иранских и венесуэльских санкций объемы поставок нефти могут быть возмещены другими производителями. Ранее об этом заявляла Саудовская Аравия, а вчера Ирак заявил, что располагает достаточными производственными мощностями, чтобы при необходимости удовлетворить спрос со стороны иранских покупателей. Кроме того, произошедшее вчера прекращение прокачки по северной ветке трубопровода "Дружба" в Польшу и Германию российской нефти из-за ее загрязнения хлорам, вызвавшее резкий рост нефтяных цен, начало оказывать обратный эффект на рынок нефти по мере появления сообщений о том, что данная ситуация нормализуется. Сегодня появилась информация, что Балтийский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти российской марки Urals, которую в среду покупатели отказались принимать из-за высокого содержания органического хлора", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
.
26 апреля 2019 года 17:19
Рубль завершает неделю на перепутье, курс нацвалюты формируется вблизи уровней 64,6, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - С одной стороны, мы считаем, что тревожность в секторе emerging markets сохраняется. С другой стороны, текущие движения американского рынка не позволяют... читать дальше
.26 апреля 2019 года 14:30
Китайские власти переходят к целевому вливанию ликвидности на фоне роста доходности гособлигаций - Julius Baer
Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошлую среду объявил о намерении предоставить банковскому сектору через целевые среднесрочные займы дополнительную ликвидность в объеме 267 млрд юаней, которая должна быть использована для кредитования малых и частных предприятий. Ставка по годовым займам... читать дальше
.26 апреля 2019 года 13:15
"Восстановление рынка меди, которое мы наблюдали в начале года, подошло к концу, - констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В последние два месяца котировки колебались в узком диапазоне несмотря на улучшение статистики в Китае. Оглядываясь... читать дальше
.26 апреля 2019 года 11:59
"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют небольшую коррекцию вниз. Контракты на Brent снижаются до отметки $74.2/bbl, WTI - $64.9/bbl. Цены на нефть заканчивают очередную неделю уверенным ростом, но если ранее основную поддержку котировкам оказывала действующая сделка ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:50
"Нефть вчера уходила выше 75 долл./барр. (максимум с октября 2018 г.) на новостях о приостановке прокачки российской нефти в ряд европейских стран через трубопровод "Дружба" из-за загрязнения. Речь шла о выпадении достаточно существенного объема - около 0,7 млн барр./день. Проблемы с качеством... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:17
Снижение цен на нефть все еще носит сдержанный характер, что позволяет сохранять надежду на разворот наверх - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы с утра теряют менее 0,5%, продолжая снижение четверга. Котировки расположены ниже краткосрочных поддержек, которыми для Brent и WTI выступают уровни 74 доллара и 65 долларов соответственно - тревожный для "быков" сигнал, указывающий на опасность дальнейшей фиксации прибыли. Тем... читать дальше
.26 апреля 2019 года 09:43
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились в четверг, значение Nasdaq Composite увеличилось. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются. читать дальше
.25 апреля 2019 года 18:05
Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:35
Доллар продолжает свое ралли на глобальных площадках. Еще накануне индекс доллара DXY впервые с мая 2017 г. поднялся выше 98 пунктов. К середине дня в четверг индекс DXY торговался в небольшом минусе из-за существенного подорожания японской иены к американской валюте, однако сохранял позиции выше... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.