Нефть ускорила снижение - БКС

"Вчера нефть закрылась недалеко от нового дневного минимума, продемонстрировав значительную нисходящую коррекцию. Сегодня котировки консолидировались в узком диапазоне и на старте нашей сессии даже пытались расти, но затем резко ушли вниз, обновив минимум текущей недели. Сейчас Brent теряет более 2% - вблизи отметки $72,8. На нефтяной рынок постепенно приходит осознание, что выпадающие из-за иранских и венесуэльских санкций объемы поставок нефти могут быть возмещены другими производителями. Ранее об этом заявляла Саудовская Аравия, а вчера Ирак заявил, что располагает достаточными производственными мощностями, чтобы при необходимости удовлетворить спрос со стороны иранских покупателей. Кроме того, произошедшее вчера прекращение прокачки по северной ветке трубопровода "Дружба" в Польшу и Германию российской нефти из-за ее загрязнения хлорам, вызвавшее резкий рост нефтяных цен, начало оказывать обратный эффект на рынок нефти по мере появления сообщений о том, что данная ситуация нормализуется. Сегодня появилась информация, что Балтийский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти российской марки Urals, которую в среду покупатели отказались принимать из-за высокого содержания органического хлора", - комментирует ситуацию эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.