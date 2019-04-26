Считаем, что ЦБ дал четкий сигнал на снижение ключевой ставки в ближайших кварталах - Промсвязьбанк

"Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменения и дал сильный сигнал о возможности её снижения уже во 2-3 кварталах 2019 года. Аргументами для сохранения ставки были высокие инфляционные ожидания населения (незначительно выросли в апреле), а также высокие внешнеэкономические и геополитические риски, которые могут оказать негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Данное решение в целом нейтрально для финансового рынка, но поддержит снижение доходности ОФЗ.

Мы считаем, что ЦБ дал четкий сигнал на снижение ключевой ставки в ближайших кварталах. Единственный фактор, который может привести к отказу ЦБ от данного решения - локальная дестабилизация рынков из-за реализации геополитических рисков или обвал цен на нефть. На рынке превалируют ожидания снижения ключевой ставки в 2019 году. Ожидания по снижению ключевой ставки и сигналы регулятора по возможному снижению ключевой ставки подкреплены спадом инфляционных ожиданий предприятий до уровня апреля-мая 2018 года (когда начался цикл роста инфляции), завершением действия фактора повышения ставки НДС, замедлением фактической инфляции (тренд которой находится ниже диапазона обновленного базового прогноза ЦБ). По нашим оценкам, параметрические основания для снижения ключевой ставки появятся уже в июне (уровень реальной ключевой ставки превысит 3 п.п.). Правда, потенциал снижения ключевой ставки ограничен. Для вторичного снижения ставки в течение ближайшего года тренд инфляции должен снизиться сильнее текущих ожиданий МЭР (4,3% на конец 2019 года, прогноз ЦБ 4,7%-5,2%). Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 14 июня", - отмечает специалист Промсвязьбанка Денис Попов.