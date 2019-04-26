Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,75 - 65,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль на текущей неделе существенно слабел, проигнорировав рост котировок Brent выше 75 долларов за баррель. Ключевым негативным фактором для российской валюты стала эскалация политической напряженности: инвесторы настороженно отреагировали на решение Москвы об упрощенном получении паспортов РФ жителями Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в теории может использоваться для усиления санкций. Еще одним фактором давления на рубль стало значительное укрепление доллара, вызванное публикацией хорошей экономической статистики США. Дополнительную поддержку американской валюте оказало стремление игроков к надежности на фоне ухудшения состояния мировой торговли. Из позитивных моментов можно выделить остаточные продажи экспортной выручки в рамках налогового периода, а также риторику Центробанка: регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 7,75 процента, но указал на возможность снижения в июне. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 63,75 - 65,75 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.