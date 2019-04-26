В настоящий момент основная поддержка по индексу МосБиржи расположена на отметке 2540 пунктов - ГК "ФИНАМ"

"Поводом для минорных настроений на российских биржевых площадках на текущей неделе послужила негативная динамика в сегменте emerging markets. Индекс развивающихся рынков MSCI за последние два дня упал на 1,4%. Наибольшие потери понесли биржи Турции и Аргентины. В настоящий момент основная поддержка по индексу МосБиржи расположена на отметке 2540 пунктов, а закрепление индикатора под данным рубежом может спровоцировать активные продажи по широкому рынку", - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.