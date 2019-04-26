Китайские власти переходят к целевому вливанию ликвидности на фоне роста доходности гособлигаций - Julius Baer

Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошлую среду объявил о намерении предоставить банковскому сектору через целевые среднесрочные займы дополнительную ликвидность в объеме 267 млрд юаней, которая должна быть использована для кредитования малых и частных предприятий. Ставка по годовым займам составит 3,15%, что на 15 б.п. ниже ставки по программе среднесрочного кредитования (MLF).

"Стоимость финансирования на рынке материкового Китая продолжает расти с увеличением доходности по 10-летним гособлигациям на 32 б.п. с прошлого марта до 3,42% по состоянию на 25 апреля, - комментирует аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Причиной этого являются ожидания сворачивания монетарного стимулирования экономики на фоне позитивной макростатистики за март. Решение о запуске программы среднесрочного кредитования вместо снижения нормы обязательных резервов подтверждает нашу оценку того, что китайские власти на данном этапе делают выбор в пользу целевых мер из-за возможных проблем с платежеспособностью и желания избежать перегрева на рынке недвижимости. Тем временем, рост доходности по гособлигациям на этот раз связан с улучшением настроений и аппетитов к риску на фоне улучшения динамики китайской экономики".

По оценкам эксперта Julius Baer, денежно-кредитная политика остается нейтральной, и власти готовы к новым вливаниям ликвидности на фоне приближающегося во второй половине года истечения сроков все большего числа кредитов, выданных ранее в рамках программы MLF. В то же время покупки облигаций иностранцами после включения бумаг в международные индексы, отрицательные процентные ставки в Европе и Японии и увеличение разницы в процентных ставках с американскими гособлигациями оказывают поддержку государственному долгу КНР. При этом рост ставок по гособлигациям создает дополнительные проблемы с рефинансированием частных компаний. После сильного ралли с начала года мы отмечаем сокращение потенциала роста китайского рынка. Возможность увеличения позиций на нем может появиться с новой волной волатильности в секторе, которая может прийти в мае.