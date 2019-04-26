Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% оказалось абсолютно ожидаемым - БКС

"Решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% оказалось абсолютно ожидаемым и совпало с единогласным консенсус-прогнозом всех аналитиков, - отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василий Карпунин. - ЦБ решил занять выжидательную позицию и увидеть более четкие признаки замедления инфляции. Кроме того, наблюдаемая в последнее время волатильность валют развивающихся стран (Аргентина, Турция) также лишь подтверждает правильность осторожного подхода Банка России. На наш взгляд, действия регулятора не должны вызвать какой-то сильной реакции российского рубля. Влияние - нейтральное".

Ключевым ориентиром, за которым следит ЦБ при принятии решении о ставке, является инфляция и инфляционные ожидания. Статистика с начала 2019 года говорит, по мнению эксперта, о том, что инфляционные тренды идут с отставанием от тех ожиданий, которые закладывались в декабре-январе. То есть рост цен оказывается менее значительным, что в свою очередь заставляет ЦБ пересматривать прогноз по времени перехода к снижению ключевой ставки. Ранее говорилось про 2020 г. Затем регулятор указывал на возможность снижения в конце 2019 г. Сейчас же мы можем рассчитывать на смягчение ДКП уже в рамках летних заседаний, полагает Василий Карпунин.

"Важным свойством решений ЦБ является их предсказуемость, - считает эксперт "БКС Брокер". - Банк России в этом плане довольно подробно освещает свой взгляд на рыночную ситуацию и оценку разного рода рисков. Прозрачность действий способствует снижению волатильности и неопределенности по поводу политики регулятора. Понятность будущих трендов на рынке помогает принимать более взвешенные инвестиционные решения. В частности, сейчас есть устойчивые ожидания снижения рублевых ставок. Это в свою очередь положительно на длинной дистанции для долговых бумаг (облигаций) и акций российских компаний, особенно тех, кто платит высокие дивиденды".