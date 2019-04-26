Медь будет дешеветь с замедлением мировой экономики - Julius Baer

"Восстановление рынка меди, которое мы наблюдали в начале года, подошло к концу, - констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В последние два месяца котировки колебались в узком диапазоне несмотря на улучшение статистики в Китае. Оглядываясь назад, мы можем сказать, что ралли поддерживалось развертыванием мер стимулирования экономики в КНР и прогрессом в торговых переговорах между Пекином и Вашингтоном, то есть ожиданиями улучшения деловой ситуации в Поднебесной. Для роста цен с текущих уровней необходимо дальнейшее улучшение статистики и новые позитивные сюрпризы, что выглядит довольно маловероятным. Китайские власти недавно подтвердили свою приверженность сокращению долговой нагрузки в экономике, что будет сдерживать увеличение спроса на медь".

Тем временем, в КНР продолжается расширение перерабатывающих мощностей, что сопровождается заметным увеличением импорта медных руд и концентратов и приводит к снижению необходимости в поставках чистого металла. Одновременно с этим, Китай продолжает сокращать ввоз металлолома по экологическим причинам, что усложняет оценку месячной статистики. "

"По нашим оценкам, поставки меди в КНР с начала года в целом снижаются, что подтверждает ухудшение динамики спроса. В отсутствие опережающей прогнозы экономической статистики из КНР рынок металла будет оставаться сбалансированным, а котировки будут двигаться в узком коридоре. При этом мы повышаем прогноз цен на горизонте 3-х месяцев до 6 300 долл. США за тонну, сохраняя прогноз на 12 месяцев на уровне 6 000 долл. США за тонну на фоне ожиданий замедления роста мировой экономики в 2020 году", - резюмирует Карстен Менке.