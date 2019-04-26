Мы повысили целевую цену акций Лукойла на 23% и считаем их одними из фаворитов в нефтегазовом секторе России - ИК "Велес Капитал"

"Мы повысили целевую цену акций Лукойла на 23% до 6 972 руб., обновив параметры модели после отчетности за 2018 г. и новых заявлений компании. Основные изменения коснулись прогноза капзатрат, который был понижен, и чистого долга, который резко сократился за 2018 г. Мы считаем акции Лукойла одними из фаворитов в нефтегазовом секторе России благодаря сильным финансовым результатам, понятной стратегии развития и мерам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности", - отмечает ведущий аналитик по нефтегазовой отрасли ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Прогноз капитальных затрат был понижен в среднем на 0,5 млрд долл. в год до 8,5 млрд долл. Официальный прогноз компании составляет 8 млрд долл. в год на ближайшие 10 лет без учета Западной Курны-2 (около 300 млн долл. в год в 2017-2018 гг.) Необходимо отметить, что capex 2018 составил всего 7,2 млрд долл., что на 18% ниже изначального прогноза (550 млрд руб.)

"Мы учли резкое снижение чистого долга, который сократился за 2018 г. почти в 7 раз до 42 млрд руб. (610 млн долл.), - указывает эксперт ИК. - Целевым уровнем для компании является соотношение "Чистый долг/EBITDA" на уровне 0,5-1 против 0,04 на конец 2018 г. Наш прогноз средней цены на нефть на 2019 г. составляет 70 долл. за баррель - на уровне 2018 г., и мы ожидаем незначительного роста EBITDA компании в текущем году за счет увеличения доли высокомаржинальных скважин и мер по повышению эффективности производства. FCF 2019 сократится, по нашим прогнозам, с 8,9 до 7,5 млрд долл. из-за роста капзатрат до нормализованного уровня: с 7,2 млрд долл. в 2018 г. до 8,4 млрд долл. в 2019 г.".

По мнению Александрва Сидорова, программа выкупа акций - главный драйвер роста капитализации Лукойла в конце 2018 - начале 2019 г. На текущий момент компания выкупила почти 4% акций, потратив 2,3 млрд долл. из отведенных 3 млрд долл. При сохранении этого темпа Лукойл завершит программу в конце июля 2019 г., после чего, по словам компании, будет объявлена новая. Стратегия Лукойла предполагает использование в выкупе акций 50% свободного денежного потока за вычетом суммы, направляемой на дивиденды (на дивиденды направляется около 3 млрд долл. в год).

"Согласно нашим расчетам, при цене 70 долл. за баррель FCF Лукойла будет 7,5 млрд долл. в год (9 млрд долл. в 2018 г.), - прогнозирует эксперт ИК "Велес Капитал". - Таким образом, мы считаем, что размер следующей программы выкупа составит 2-2,5 млрд долл. в год, что соответствует 3-4% УК. Мы ожидаем информации о новой программе в августе текущего года. Конкретных сроков погашения выкупленных акций компания не раскрывает. В начале марта Лукойл представил новое положение дивидендной политики, согласно которой теперь компания будет исключать из расчета выкупленные акции. Изменения практически не оказали влияния на дивидендную доходность акций Лукойла, но несколько улучшили их привлекательность. Дивидендная доходность Лукойла (4%) - ниже среднего по сектору (8%), однако при определении дохода акционеров необходимо учитывать средства, выделяемые на программу выкупа акций (3 млрд долл. в год), которая является альтернативой дивидендам. Если бы эти деньги выплачивались дивидендами, то дивидендная доходность акций выросла бы до 8,6% при текущих котировках. В сумме компания распределяет и, как мы ожидаем, продолжит распределять при благоприятной конъюнктуре около 6 млрд долл. в год или 80% свободного денежного потока, что является одним из самых высоких значений в секторе".