Инвесторы опасаются кризиса на развивающихся рынках - БКС

В пятницу в первой половине дня российский рынок акций демонстрирует умеренно отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи курсирует в зоне 2550-2560 пунктов. По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, явных сигналов для оптимизма не просматривается, нефть ближе к обеду "нырнула" ниже отметки $74, ослабляя тем самым позиции фондовых быков. С учетом несколько осложнившегося внешнего фона в виде вернувшегося на повестку дня "украинского" вопроса, а также возможной активизации вслед за этим прочих геополитических рисков на РФ часть инвесторов предпочтет закрыть позиции перед выходными и майскими праздниками. Потери в акциях Сбербанка на уходящей неделе указывают на продолжение оттока нерезидентов с российского рынка. По данным EPFR Global, за неделю с 18 по 24 апреля чистые оттоки из российских активов из фондов акций и облигаций составили около $15 млн.

Общее давление на развивающиеся рынки оказывает ситуация в Турции и Аргентине, активы которых, как и в 2018 году, подвергаются активными распродажам. Дальнейшее развитие негативных тенденций в этих странах потенциально может спровоцировать кризис всего сегмента emerging markets, предупреждает эксперт.

Между тем, в США выходит все более уверенная экономическая статистика, фундаментально поддерживая долларовые активы. После публикации накануне мартовских отчетов по продажам новых домов (+4,5% м/м при ожиданиях +2,7%) и товаров длительного пользования (+2,7% м/м при ожиданиях +0,8%), ждем предварительную оценку изменения ВВП за 1 квартал. Показатель будет обнародован сегодня в 15:30 по Москве. Также сегодня ожидаются итоги заседания совета директоров Банка России. Существенных изменений не предвидится, однако стоит обратить внимание на риторику мегарегулятора, в частности, относительно временного горизонта возможного смягчения денежно-кредитной политики.

"Текущее снижение российских биржевых индексов не носит драматического характера. Говорить о смене тренда можно будет лишь после ухода IMOEX ниже 2500 пунктов. Краткосрочно повышенные ценовые уровни в нефти и повышение общего риск-аппетита на фоне приближения очередного раунда торговых переговоров США и КНР (30 апреля), по нашему мнению, позволят индексу Мосбиржи перейти к среднесрочной консолидации", - заключает Сергей Дейнека.