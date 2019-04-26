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26 апреля 2019 года 12:50
Инвесторы опасаются кризиса на развивающихся рынках - БКС
В пятницу в первой половине дня российский рынок акций демонстрирует умеренно отрицательную динамику. Индекс Мосбиржи курсирует в зоне 2550-2560 пунктов. По мнению финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, явных сигналов для оптимизма не просматривается, нефть ближе к обеду "нырнула" ниже отметки $74, ослабляя тем самым позиции фондовых быков. С учетом несколько осложнившегося внешнего фона в виде вернувшегося на повестку дня "украинского" вопроса, а также возможной активизации вслед за этим прочих геополитических рисков на РФ часть инвесторов предпочтет закрыть позиции перед выходными и майскими праздниками. Потери в акциях Сбербанка на уходящей неделе указывают на продолжение оттока нерезидентов с российского рынка. По данным EPFR Global, за неделю с 18 по 24 апреля чистые оттоки из российских активов из фондов акций и облигаций составили около $15 млн. Общее давление на развивающиеся рынки оказывает ситуация в Турции и Аргентине, активы которых, как и в 2018 году, подвергаются активными распродажам. Дальнейшее развитие негативных тенденций в этих странах потенциально может спровоцировать кризис всего сегмента emerging markets, предупреждает эксперт. Между тем, в США выходит все более уверенная экономическая статистика, фундаментально поддерживая долларовые активы. После публикации накануне мартовских отчетов по продажам новых домов (+4,5% м/м при ожиданиях +2,7%) и товаров длительного пользования (+2,7% м/м при ожиданиях +0,8%), ждем предварительную оценку изменения ВВП за 1 квартал. Показатель будет обнародован сегодня в 15:30 по Москве. Также сегодня ожидаются итоги заседания совета директоров Банка России. Существенных изменений не предвидится, однако стоит обратить внимание на риторику мегарегулятора, в частности, относительно временного горизонта возможного смягчения денежно-кредитной политики. "Текущее снижение российских биржевых индексов не носит драматического характера. Говорить о смене тренда можно будет лишь после ухода IMOEX ниже 2500 пунктов. Краткосрочно повышенные ценовые уровни в нефти и повышение общего риск-аппетита на фоне приближения очередного раунда торговых переговоров США и КНР (30 апреля), по нашему мнению, позволят индексу Мосбиржи перейти к среднесрочной консолидации", - заключает Сергей Дейнека.
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26 апреля 2019 года 17:19
Рубль завершает неделю на перепутье, курс нацвалюты формируется вблизи уровней 64,6, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - С одной стороны, мы считаем, что тревожность в секторе emerging markets сохраняется. С другой стороны, текущие движения американского рынка не позволяют... читать дальше
.26 апреля 2019 года 15:44
"Вчера нефть закрылась недалеко от нового дневного минимума, продемонстрировав значительную нисходящую коррекцию. Сегодня котировки консолидировались в узком диапазоне и на старте нашей сессии даже пытались расти, но затем резко ушли вниз, обновив минимум текущей недели. Сейчас Brent теряет более... читать дальше
.26 апреля 2019 года 14:30
Китайские власти переходят к целевому вливанию ликвидности на фоне роста доходности гособлигаций - Julius Baer
Народный банк Китая (ЦБ страны) в прошлую среду объявил о намерении предоставить банковскому сектору через целевые среднесрочные займы дополнительную ликвидность в объеме 267 млрд юаней, которая должна быть использована для кредитования малых и частных предприятий. Ставка по годовым займам... читать дальше
.26 апреля 2019 года 13:15
"Восстановление рынка меди, которое мы наблюдали в начале года, подошло к концу, - констатирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - В последние два месяца котировки колебались в узком диапазоне несмотря на улучшение статистики в Китае. Оглядываясь... читать дальше
.26 апреля 2019 года 11:59
"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют небольшую коррекцию вниз. Контракты на Brent снижаются до отметки $74.2/bbl, WTI - $64.9/bbl. Цены на нефть заканчивают очередную неделю уверенным ростом, но если ранее основную поддержку котировкам оказывала действующая сделка ОПЕК+ по сокращению... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:50
"Нефть вчера уходила выше 75 долл./барр. (максимум с октября 2018 г.) на новостях о приостановке прокачки российской нефти в ряд европейских стран через трубопровод "Дружба" из-за загрязнения. Речь шла о выпадении достаточно существенного объема - около 0,7 млн барр./день. Проблемы с качеством... читать дальше
.26 апреля 2019 года 10:17
Снижение цен на нефть все еще носит сдержанный характер, что позволяет сохранять надежду на разворот наверх - ИК "Велес Капитал"
"Нефтяные фьючерсы с утра теряют менее 0,5%, продолжая снижение четверга. Котировки расположены ниже краткосрочных поддержек, которыми для Brent и WTI выступают уровни 74 доллара и 65 долларов соответственно - тревожный для "быков" сигнал, указывающий на опасность дальнейшей фиксации прибыли. Тем... читать дальше
.26 апреля 2019 года 09:43
Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились в четверг, значение Nasdaq Composite увеличилось. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу снижается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу слабо снижаются. читать дальше
.25 апреля 2019 года 18:05
Цены на природный газ в США упали в последние дни, хотя и не так сильно, как в Европе. Котировки достигли многолетних минимумов на уровне 2,5 долл. США за миллион британских термальных единиц, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:52
По мнению главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди, доллар США начнет просто разносить мировые настроения рынка, "как разъяренный Невероятный Халк", если его рост продолжится, а такая угроза есть, если государственные казначейские облигации США пойдут вверх и укажут на ужесточение... читать дальше
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