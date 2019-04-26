Неограниченное предложение со стороны Минфина препятствует снижению кривой доходности ОФЗ - Уралсиб

"Сегодня в центре внимания инвесторов – заседание совета директоров Банка России по ставке. Все участники рынка, и мы в том числе, ждут сохранения ставки на уровне 7,75%. По нашему мнению, снижена она может быть в ближайшие месяцы. При этом, как мы уже отмечали ранее, сегодня вероятно смягчение риторики монетарных властей. Впрочем, мы сомневаемся, что ОФЗ на это бурно отреагируют, рынок уже демонстрировал равнодушие к мягким заявлениям представителей ЦБ. Сейчас ключевой игрок – это Минфин, который еженедельно проводит аукционы с безлимитным предложением и с начала года разместил ОФЗ уже почти на 920 млрд руб. Рекордная сумма для четырех месяцев. Неограниченное предложение со стороны финансового ведомства препятствует снижению кривой доходности ОФЗ. По нашим оценкам, кривая могла бы быть сейчас как минимум на 20–30 б.п. ниже, учитывая всю совокупность сложившихся позитивных факторов, а именно: перспективы снижения ключевой ставки, рост цен на нефть и возвращение спроса иностранных инвесторов на ОФЗ", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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