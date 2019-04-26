Российский сорт нефти Urals может вырасти в цене - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки в утренние часы демонстрируют небольшую коррекцию вниз. Контракты на Brent снижаются до отметки $74.2/bbl, WTI - $64.9/bbl. Цены на нефть заканчивают очередную неделю уверенным ростом, но если ранее основную поддержку котировкам оказывала действующая сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, то на текущей неделе основной позитив исходил от решения США не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, выданные в прошлом году восьми странам. Отметим также, что накануне Белоруссия, Германия, Польша и другие европейские страны приостановили импорт российской нефти через нефтепровод «Дружба» из-за проблем с её качеством. Общий объём нефти, который попал под запрет импорта, составляет около 700 tb в сутки. Как сообщают эксперты, для устранения проблем с качеством понадобится около 1-2 недель. На этом фоне цена на российский сорт нефти Urals может вырасти. Сегодня внимание участников рынка будет направлено на данные по буровой активности от Baker Hughes", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".