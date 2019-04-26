Рубль сегодня способен удержаться около достигнутых уровней в диапазоне 64.50-65.00/USD - РФПИ

"Рубль вчера продолжил терять позиции (-0.5%), хотя остался в ожидаемом нами диапазоне 64.50-65.00/USD. Большинство ЕМ валют продолжили снижаться к USD, поэтому в этом смысле рубль оставался в глобальном тренде и был, в целом, далек от аутсайдеров. Выплата основных налогов снизила предложение валюты от экспортеров при сохранении спроса на нее. Несколько сбавляла напор покупателей дорожающая нефть, в середине дня достигавшая US$75.60/брл. Сегодня котировки корректируются в район US$74/брл, поскольку исходная реакция на новости по Ирану уступила место более подробному анализу перспектив изменения баланса спроса и предложения. По данным Bloomberg, существующие свободные мощности крупнейших производителей нефти практически соответствуют объему добычи "под риском" со стороны Ирана, Венесуэлы и Ливии. Поэтому возможности по существенному снижению цен в краткосрочной перспективе, с нашей точки, ограничены. Полагаем, что рубль сегодня способен удержаться около достигнутых уровней в диапазоне 64.50-65.00/USD. Решение ЦБ может оказать видимое влияние на российскую валюту только в том случае, если масштабы смягчения риторики российского регулятора существенно отклонятся от ожиданий. Снижение рубля возможно, если только позиция ЦБ окажется более "жесткой", чем ожидается, поскольку это может спровоцировать продажи в ОФЗ", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.