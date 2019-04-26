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26 апреля 2019 года 11:18
"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR НОВАТЭКа в 1,5 раза, сохранив рейтинг "продавать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со 100 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг была оставлена без изменения. Как отмечают эксперты "ВТБ Капитала", теперь в их модели оценки "НОВАТЭКа" учтена сделка по "Арктик СПГ 2" с французской Total. Кроме того, аналитики включили в нее обновленные макроэкономические данные, а также последние операционные и финансовые показатели компании. "В итоге наша прогнозная стоимость депозитарных расписок компании повышается до $150 за штуку. Поскольку эта цена подразумевает ожидаемую общую доходность на уровне минус 18%, для бумаг "НОВАТЭКа" мы подтверждаем рекомендацию "продавать", - говорится в отчете. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $183,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $195 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Новатэк
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