"ВТБ Капитал" поднял оценку GDR НОВАТЭКа в 1,5 раза, сохранив рейтинг "продавать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со 100 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг была оставлена без изменения.

Как отмечают эксперты "ВТБ Капитала", теперь в их модели оценки "НОВАТЭКа" учтена сделка по "Арктик СПГ 2" с французской Total. Кроме того, аналитики включили в нее обновленные макроэкономические данные, а также последние операционные и финансовые показатели компании. "В итоге наша прогнозная стоимость депозитарных расписок компании повышается до $150 за штуку. Поскольку эта цена подразумевает ожидаемую общую доходность на уровне минус 18%, для бумаг "НОВАТЭКа" мы подтверждаем рекомендацию "продавать", - говорится в отчете.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $183,4 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $195 за штуку.