Банк России может поддержать ослабление рубля - FxPro

"В пятницу утром USD/RUB открылась по 64,65, EUR/RUB торгуется на 72,13. Настороженные настроения на рынках заставляют ожидать развития давления на российскую валюту. Мировые фондовые индексы осторожно снижаются во второй половине недели, отступая от достигнутых недавно пиков. Нефть Brent опустилась до $73,3, резко развернувшись к снижению после "касания" 74,70 в четверг. Примечательно, что "Индекс страха" VIX за последние дни развернулся к росту: за настороженностью и ослаблением рынков, скорее всего, стоит желание игроков зафиксировать прибыль после многомесячного ралли. Относительно рубля стоит также обратить внимание на внутренние риски. Сегодня состоится очередное заседание ЦБР. Изменений политики ждать не стоит, но желательно внимательно изучить комментарии регулятора. Банк России вполне способен дать прозрачные намеки на снижение ставки уже в июне. В пользу этого сценария - более низкая, чем прогнозировалось, внутренняя инфляция. Сильный рубль обещает еще более сдерживать рост цен в ближайшие месяцы. Повышение курса рубля, на наш взгляд, - это то, с чем ЦБ предстоит бороться. Ослабление валюты за счет аккуратного снижения ставок способно подстегнуть экономический рост и сдержать спекулятивный интерес зарубежных инвесторов к высокодоходным активам. Все же не стоит ожидать, что Центробанк снизит ставку прямо сегодня с текущих 7,75%. Это нанесло бы видимый удар по рублю, но еще больший по репутации Банка России. От регуляторов ждут предсказуемости, поэтому Центробанк предпочитает сперва предупреждать и только потом действовать", - комментируют ситуацию аналитики FxPro.