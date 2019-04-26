Нефть будет консолидироваться в диапазоне 73-75 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Нефть вчера уходила выше 75 долл./барр. (максимум с октября 2018 г.) на новостях о приостановке прокачки российской нефти в ряд европейских стран через трубопровод "Дружба" из-за загрязнения. Речь шла о выпадении достаточно существенного объема - около 0,7 млн барр./день. Проблемы с качеством нефти в трубопроводе обнаружились на минувшей неделе, но опасения о срыве поставок вышли на первый план только после приостановки прокачки Польшей и Чехией. Впрочем, под конец дня напряженность спала, а сегодня пройдут переговоры на тему восстановления поставок в ближайшее время. Нефть будет консолидироваться в диапазоне 73-75 долл./барр. В среднесрочной перспективе существует риск выхода из этого диапазона вверх на геополитическом факторе", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.