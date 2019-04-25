Ослабление рубля происходит на фоне пика налоговых выплат и полугодовых максимумов рынка энергоносителей - Промсвязьбанк

"На валютной секции Московской биржи рубль вновь понес существенные потери, несмотря на рост на рынке энергоносителей. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,7%, поднявшись в район 64,8 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 72,2 рубля. Отметим, что ослабление российской валюты происходит на фоне пика налоговых выплат и более чем полугодовых максимумов рынка энергоносителей. Основным же негативным фактором для рубля выступает динамика валют развивающихся рынков, которые также отступают по отношению к доллару. В результате пара USD/RUB закрепилась выше уровня 64 рубля, который вновь перешел в разряд поддержек. При этом, учитывая текущие фундаментальные показатели и уровни рынка энергоносителей, у рубля сохраняется некоторый потенциал для укрепления, однако его реализация в текущий момент сталкивается с оттоком капиталов с развивающихся рынков, а середины второго квартала может начаться сезонное ухудшение счета текущих операций, что снизит возможности для укрепления рубля", - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.